رئيس أوكرانيا يعلن رفض بلغاريا تقديم مساعدة عسكرية لبلاده

رفض رئيس بلغاريا، رومين راديف، تقديم مساعدة عسكرية لأوكرانيا، وفقا لما أعلنه الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، أمس الخميس، خلال مؤتمر صحفي في عاصمة بلغاريا «صوفيا»

توقيع إعلان أوكراني بلغاري مشترك يدعم عضوية «كييف» في الناتو

وأشار زيلينسكي،في وقت سابق، إلى أن الوقت قد حان لإظهار شجاعة وقوة حلف شمال الأطلسي «الناتو»، وأمس الخميس، وقع زيلينسكي، مع رئيس وزراء بلغاريا، نيكولاي دينكوف، إعلانا مشتركا في عاصمة بلغاريا «صوفيا» يدعم عضوية «كييف» في حلف شمال الأطلسي«الناتو».

واعتبر زيلينسكي، للصحفيين، أن بلاده تريد الصدق في العلاقات مع التكتل العسكري، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

الاستخبارات الأوكرانية: الهجوم المضاد مستمرا

من جانبه، أشار سفير روسيا لدى الولايات المتحدة،أناتولي أنتونوف، إلى ان وسائل الإعلام الأمريكية تلعب جنبا إلى جنب مع «المخططات الإجرامية»، لـ«كييف» قبل قمة حلف شمال الأطلسي «الناتو»، مضيفا في تعليق على منشورات بشأن تهديد «موسكو» بتفجير محطة زابوروجيه النووية، أن السخرية التي يغطي بها الصحفيون المحليون الأحداث تتجاوز حدود العقل.

بدوره، قال رئيس الاستخبارات العسكرية الأوكرانية، كيريل بودانوف، إن هجوم بلاده المضاد مستمرا، مشيرا في في مقابلة مع وكالة «رويترز» للأنباء، إلى أن القوات الروسية لم تسيطر على مدينة «باخموت» شرق البلاد على الفور.

«البنتاجون»: «واشنطن» تعتزم اختيار الذخائر العنقودية بعناية كبيرة

بدوره، أشارت وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون»، على لسان المتحدث باسمها، باتريك رايدر، إلى أن «واشنطن» تعتزم اختيار الذخائر العنقودية لـ«كييف» بعناية كبيرة، موضحا خلال إفادة صحفية، أن «واشنطن» ستعطي الأفضلية للقذائف ذات المعامل المنخفض للقنابل غير المنفجرة، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

وأضاف رايدر، أن أنواع الذخائر العنقودية، التي قد تتسلمها أوكرانيا لن تتضمن أنواعا قديمة بمعدل فشل أكثر من 2.35%، وأشار المتحدث باسم «البنتاجون»، إلى أن ملف إمداد أوكرانيا بالذخائر العنقودية قيد الدراسة في الوقت الراهن.

وأوضح رايدر، أن «البنتاجون» ليس لديه ما يعلنه بعد بشأن قرار «واشنطن» المحتمل لتزويد أوكرانيا بالذخائر العنقودية.