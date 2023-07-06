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زيلينسكي يزور بلغاريا لعقد محادثات بشأن الأمن وقمة حلف الناتو

كتب:

هانى حسن
02:34 م | الخميس 06 يوليو 2023
زيلينسكي

زيلينسكي

وصل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الخميس، إلى مدينة «صوفيا» عاصمة بلغاريا لعقد محادثات مع رئيس البلاد ورئيس الوزراء، بشأن قضايا تتعلق بالأمن وقمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) المقرر عقدها الأسبوع المقبل.

وقال «زيلينسكي»: «سنعقد محادثات بشأن الدعم الدفاعي والتكامل الأوروبي-الأطلسي لأوكرانيا، وقمة حلف شمال الأطلسي والضمانات الأمنية وتنفيذ صيغة السلام لإنهاء حرب روسيا على أوكرانيا»، حسب ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية نقلًا عن وكالة «رويترز».

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