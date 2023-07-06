موعد مباراة الأهلي والاتحاد السكندري في الدوري المصري

كشف الاتحاد المصري عن موعد مباراة الأهلي والاتحاد السكندري المؤجلة من الجولة الحادية والعشرين في الدوري المصري الممتاز، في ظل اقتراب المارد الأحمر من حسم اللقب بشكل رسمي على حساب نادي بيراميدز صاحب المركز الثاني في جدول الترتيب.

وتقام مباراة الأهلي والاتحاد السكندري يوم السبت المقبل الموافق 8 يوليو ويستضيفها استاد برج العرب بالإسكندرية في تمام الساعة السابعة مساء.

موعد مباراة الأهلي والاتحاد السكندري

ويخوض الأهلي مباراته ضد الاتحاد السكندري، وعينه على الثلاث نقاط من المباراة المؤجلة من منافسات الجولة الـ21 من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

وتذاع مباراة الأهلي والاتحاد السكندري في الدوري المصري، عبر قناة أون تايم سبورت، وتردها كالتالي:

أون تايم سبورتس 1

- القمر الصناعي: نايل سات.

- التردد: 11681.

- الاستقطاب: أفقي.

- معدل الترميز: 27500.

- الاستقطاب: أفقي.

- معامل تصحيح الخطأ 5/6.

تردد أون تايم سبورت 2

- القمر الصناعي: نايل سات.

- التردد: 12303.

- الاستقطاب: أفقي.

- معدل الترميز: 27500.

وحقق الأهلي الفوز على نادي الإسماعيلي بهدف نظيف أحرزه بيرسي تاو، في المباراة التي جمعتهما مساء الأربعاء، على استاد الجيش ببرج العرب، والمؤجلة من الجولة الثامنة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز، ليصل المارد الأحمر إلى 72 نقطة في صدارة ترتيب الدوري المصري، ويحتاج الأهلي 5 نقاط من أجل الوصول إلى النقطة 77 وإعلان تتويج بلقب الدوري بشكل رسمي.