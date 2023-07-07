أغنية هرمون السعادة لتامر حسني تحقق 16 مليون مشاهدة على يوتيوب في 13 يوما

حقق الفنان تامر حسني بأغنيته الجديدة هرمون السعادة 16 مشاهدة على اليوتيوب بعد 13 يوم من طرحها ضمن أحداث فيلم تاج الذي انطلق عرضه في موسم عيد الأضحى.

اغنية هرمون السعادة

أغنية هرمون السعادة من كلمات أحمد جابر وألحان على الخواجة وتوزيع حاتم محسن وتسجيل ومكساج مودي منير وماستر على فتح الله.

فيلم تاج لتامر حسني

فيلم «تاج» بطولة عدد كبير من الفنانين، أبرزهم دينا الشربيني، وهالة فاخر، وعمرو عبد الجليل، وأحمد بدير، ومحمد أبو داود، وسمر محمد متولي، وساندي، وأحمد عبد العزيز، والفيلم إخراج سارة وفيق.