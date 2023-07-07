القوات الأوكرانية تقصف دونيتسك وماكيفكا بـ7 قذائف من عيار 155 ملم

قصفت القوات الأوكرانية، في وقت مبكر من اليوم الجمعة، دونيتسك وماكيفكا بـ7 قذائف من عيار 155ملم، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء«ريا نوفوستي» الروسية.

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، دوت صافرات الإنذار للتحذير من غارات جوية في كييف وعدد من المناطق الأوكرانية مع أنباء عن سماع دوي انفجارات التي عزتها السلطات الأوكرانية لعمل أنظمة الدفاع الجوي.

غارات جوية على عدد من المناطق الأوكرانية

وأشارت وزارة التحول الرقمي الأوكرانية، إلى غارات جوية في: «دنيبروبتروفسك-كيروفوجراد-ميكولاييف-أوديسا-خاركيف-تشيركاسي»، وفي مناطق خاضعة لسيطرة «كييف» من مقاطعات«دونيتسك-زابوروجيا-خيرسون».

واندلعت النيران، في وقت مبكر من اليوم الجمعة، بمبنى «متجر أوكرانيا» في بلدة ياسينوفاتايا بمقاطعة دونيتسك، نتيجة قصف من قبل المسلحين الأوكرانيين بصواريخ راجمات، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء«سبوتنيك» الروسية.

زيلينسكي: بعض الأعضاء في «الناتو» يخافون من روسيا

وكان الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، قال في وقت سابق، إن بعض الأعضاء في حلف شمال الأطلسي «الناتو» لا يؤيدون عضوية «كييف»، بسبب خوفهم من روسيا.

بدوره، يناقش زيلينسكي، ونظيره التركي، رجب طيب أردوغان، آفاق حل الأزمة الأوكرانية وتمديد مبادرة حبوب البحر الأسود «صفقة الحبوب» اليوم الجمعة في مدينة «إسطنبول»، إلى جانب موضوعات أخرى، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «تاس» الروسية.

من جانبه، أوضح سفير الولايات المتحدة الأمريكية السابق لدى روسيا الاتحادية، جون ساليفان، أن التوصل إلى اتفاق سلام بين «موسكو» و«كييف» ممكن، مضيفا خلال مناقشة موضوعية على موقع صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية، أن الاتفاق سيكون مؤقتا وليس دائما.

بدوره، أعرب سفير جورجيا لدى أوكرانيا، جورجي زاكاراشفيلي، في مقابلة مع قناة «إميدي» الجورجية عن اعتقاده أن قرار «كييف» بإعادته إلى بلده يشير إلى تدهور مستوى العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وفي سياق متصل، مارست وزارة الخزانة الأمريكية، ضغطا على «هونج كونج» للحد من توريدات السلع ذات الاستخدام المزدوج إلى روسيا، فيما سلم 3 مسؤولين من الوزارة، يومي 15 و16 يونيو الماضي، خلال لقاءات بعدد من المؤسسات في «هونج كونج»،قائمة بأسماء 38 من البضائع تضمنت أشباه الموصلات والطائرات والمروحيات ومكونات المسيرات، وفقا لما ذكرته صحيفة «نيكي آسيا».

من جانبها، كشفت شركة «براهموس» الهندية الروسية عن إجراءه محادثات مع 6 دول في وقت واحد، منها دول شرق أوسطية، لبيع أنظمة صواريخ تحمل الاسم نفسه.