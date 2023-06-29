قصف أوكراني على دونيتسك 34 مرة خلال الـ24 ساعة الماضية

قصفت القوات الأوكرانية، أراضي مقاطعة دونيتسك 34 مرة خلال الساعات الـ24 الماضية، باستخدام 196 قطعة ذخيرة من عيارات مختلفة بينها 122 و152 و155 ملم، ما أسفر عن مقتل شخصين اثنين وإصابة 10 آخرين بينهم 5 أطفال، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

وتصدت الدفاعات الروسية، لهجوم صاروخي شنته القوات الأوكرانية، على مدينة ميليتوبول بمقاطعة زابوريجيا التي أعلنت «موسكو» ضمها إلى أراضي «روسيا الاتحادية» في 2022 على إثر استفتاء.

بدوره، اطلع قائد القوات المسلحة الأوكرانية فاليري زالوجني، خلال مكالة هاتفية مع رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الأمريكية مارك ميلي على احتياجات القوات الأوكرانية للأسلحة، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وفي وقت سابق، قال ضابط المخابرات الأمريكي المتقاعد، سكوت ريتر، إن القوات الروسية قضت في مدينة «كراماتورسك» بمقاطعة دونيتسك على أمريكيين بينهم مقاتلون ومستشارون عسكريون كانوا يقدمون معلومات للقوات الأوكرانية.

بدوره، أرجع رئيس لاتفيا، إدجار رينكيفيكس، سبب ضعف تقدم هجوم «كييف» المضاد، إلى تعزيز روسيا دفاعاتها بشكل جيد،، مضيفا في مقابلة مع صحيفة «لو فيجارو» الفرنسية، إن الدول الغربية لم تدعم «كييف» بكل الأسلحة التي تحتاجها.

وعبر رينكيفيكس، عن خشيته من عواقب سلبية على الأمن الأقليمي وفي دول البلطيق«ليتوانيا-لاتفيا-إستونيا»وبولندا، وأوكرانيا نتيجة لانتقال «مجموعة فاجنر» العسكرية الخاصة إلى بيلاروسيا.

زوجة زيلينسكي: قدرة الشعب على التحمل لها حدود

من جانبها، أشارت يلينا زيلينسكي زوجة الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إلى أن وفقا لبحث أجرته منظمة الصحة العالمية، سيكون شخص واحد من كل 5 أوكرانيين عرضة لخطر الإصابة بأمراض تتعلق بالصحة العقلية أو تفاقمها، في السنوات المقبلة، على خلفية الأزمة الأوكرانية، مضيفة في حديث لقناة «آر بي كيه»، إن قدرة الشعب الأوكراني على التحمل والتي يشيد بها العالم أجمع لها حدود.

وأعربت يلينا زيلينسكي، عن خوفها من التداعيات السلبية للأزمة على الصحة النفسية والعقلية لشعب بلادها، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

وفي بيلاروسيا، وقع رئيس البلاد ألكسندر لوكاشينكو قانونًا بشأن التصديق على تعديلات الاتفاقية مع روسيا الاتحادية بشأن توفير الأمن الإقليمي المشترك في المجال العسكري، بتاريخ 19 ديسمبر 1997، والموقع في مينسك في 3 ديسمبر 2022، فيما قالت وكالة أنباء«ريا نوفوستي» الروسية، إن الوثيقة تم نشرها على بوابة الإنترنت القانونية الوطنية.