محلل سياسي لـ القاهرة الإخبارية: حزب الله يرد على استهداف بلدة غجر المحتلة

علّق الكاتب والمحلل السياسي إبراهيم ريحان على استهداف قوات الاحتلال جنوب لبنان بقصف صاروخي، معتبرًا أن منطقة الجنوب هي منطقة نفوذ حزب الله اللبناني، مشيرا إلى أن حزب الله عاد للمقاومة في لبنان مرة أخرى بعدما أنهى معاركه الإقليمية.

قرية الغجر المحتلة ارض لبنانية

وأوضح خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد أبوزيد في برنامج «هذا المساء» المذاع عبر فضائية «القاهرة الإخبارية»، أن حزب الله اللبناني أصدر بيانًا تزامنًا مع استهداف بلدة غجر المحتلة تناول ما قام به جيش الاحتلال من تثبيت الجدار الأسمنتي في القسم اللبناني المحتل من قرية الغجر والتي تعتبرها قوات الأمم المتحدة أراضي لبنانية وليست سورية أو فلسطينية.

جيش الاحتلال بنى سياجًا حدوديًا

وأشار إلى أن جيش الاحتلال بنى سياجًا حدوديًا في هذه المنطقة التي دخلها عام 2006 ولم ينسحب منها وشيد حائطا أسمنتيا وهو ما يعد اعتداءً على السيادة اللبنانية لأنها أرض لبنانية لا خلاف عليها.

ولفت إلى أن حزب الله عاد للمقاومة في لبنان مرة أخرى بعدما أنهى معاركه الإقليمية وأراد أن يُعطي رسالة للاحتلال أن الفصائل المقاومة تعتمد نظرية وحدة الساحات في المواجهة مع الاحتلال.