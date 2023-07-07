مراسل القاهرة الإخبارية ببيروت: لبنان سجل 18 انتهاكا لقوات الاحتلال

أكد أحمد سنجاب مراسل القاهرة الإخبارية بالعاصمة اللبنانية بيروت أن الهدوء الحذر يسود جنوب لبنان مشيرًا لتوقف الأفعال الاستفزازية من جانب الاحتلال والجانب اللبناني، لافتًا إلى أن رئيس الوزراء اللبناني أعلن تسجيل لبنان لـ18 انتهاكًا لقوات الاحتلال للخط الأزرق.

قد يكون صدر قرار بالتهدئة من الجانبين اللبناني والاحتلال

وأوضح خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد أبوزيد في برنامج «هذا المساء» المذاع عبر فضائية «القاهرة الإخبارية» أنه قد يكون صدر قرار بالتهدئة من الجانبين.

وأكد سنجاب أنه حتى الآن لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن إطلاق صواريخ تجاه الأراضي المحتلة لافتًا أن المعلومات المتداولة تشير إلى أنه ربما أٌطلق الصاروخ من المقاومة الفلسطينية المسلحة الموجودة في جنوب لبنان مشددًا على عدم وجود رواية رسمية لما حدث.

وأشار إلى أن رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي عقد اجتماعًا هامًا حضرته المنسقة الخاصة للأمم المتحدة ووفد من قوات الأمم المتحدة «اليونيفيل» الموجودة في لبنان برئاسة قائد القوات وأن الاجتماع كان مخصصا لمناقشة دور قوات الأمم المتحدة في منع الانتهاكات التي يقوم بها الاحتلال.