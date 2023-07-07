خبير استراتيجي لقناة القاهرة الإخبارية: أمريكا تراقب عدم استقرار روسيا
كتب:
أحمد حامد دياب
05:24 ص | الجمعة 07 يوليو 2023
قائد مجموعة فاجنر
أكد الخبير الاستراتيجي كالفين دراك أن الولايات المتحدة الأمريكية مثل حلفائها من دول حلف شمال الأطلسي وباقي دول العالم يراقبون عدم الاستقرار في روسيا وما تعانيه بعد هذا التمر والذي يمكن أن يستمر في التأثير على مصالحها في أوكرانيا.
هناك انشقاقات وحالة عدم استقرار في روسيا
وأوضح خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد أبوزيد في برنامج «هذا المساء» المذاع عبر فضائية «القاهرة الإخبارية» أن أمريكا تعرف أن هناك عدم استقرار وبعض الانشقاقات في روسيا مثلما حدث في مجموعة فاجنر مما يساعد أوكرانيا في تحقيق أهدافها مشددًا على أن الولايات المتحدة الأمريكية تراقب فقط ما يحدث.
هناك تهديد حقيقي يواجه الرئيس الروسي بوتين
وأشار أن هناك تهديدا حقيقيا يواجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مشددًا على أن الولايات المتحدة الأمريكية غير متورطة بأي شكل في تمرد فاجنر وأيضًا أوكرانيا غير متورطة في هذا التمرد الذي سيؤثر على استقرار روسيا مؤكدًا على أنهم يراقبون الوضع وأن أوكرانيا هي التي تستغل ذلك لزعزعة استقرار روسيا.