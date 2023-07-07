خبير استراتيجي لقناة القاهرة الإخبارية: أمريكا تراقب عدم استقرار روسيا

أكد الخبير الاستراتيجي كالفين دراك أن الولايات المتحدة الأمريكية مثل حلفائها من دول حلف شمال الأطلسي وباقي دول العالم يراقبون عدم الاستقرار في روسيا وما تعانيه بعد هذا التمر والذي يمكن أن يستمر في التأثير على مصالحها في أوكرانيا.

هناك انشقاقات وحالة عدم استقرار في روسيا

وأوضح خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد أبوزيد في برنامج «هذا المساء» المذاع عبر فضائية «القاهرة الإخبارية» أن أمريكا تعرف أن هناك عدم استقرار وبعض الانشقاقات في روسيا مثلما حدث في مجموعة فاجنر مما يساعد أوكرانيا في تحقيق أهدافها مشددًا على أن الولايات المتحدة الأمريكية تراقب فقط ما يحدث.

هناك تهديد حقيقي يواجه الرئيس الروسي بوتين

وأشار أن هناك تهديدا حقيقيا يواجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مشددًا على أن الولايات المتحدة الأمريكية غير متورطة بأي شكل في تمرد فاجنر وأيضًا أوكرانيا غير متورطة في هذا التمرد الذي سيؤثر على استقرار روسيا مؤكدًا على أنهم يراقبون الوضع وأن أوكرانيا هي التي تستغل ذلك لزعزعة استقرار روسيا.