خبير لـ القاهرة الإخبارية: الاحتلال الإسرائيلي يزعم أن حزب الله أداة لإيران

أكد نهاد أبوغوش الخبير في الشأن الإسرائيلي دولة الاحتلال تدعي أن المواجهة مع حزب الله جزء ضمن مواجهتها لإيران وتدعي أن حزب الله هو أداة ايرانية بالمنطقة مشيرًا إلى أن هناك غطاء للحزب من الحكومة اللبنانية والجيش اللبناني خاصة فيما يخص مسألة الصراعات على الحدود.

الاحتلال هو الذي يعتدي على الحدود اللبنانية

وأوضح خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد أبوزيد في برنامج «هذا المساء» المذاع عبر فضائية «القاهرة الإخبارية» أن هناك خلافات حول 16 نقطة حدودية مشيرًا إلى أن الاحتلال هو الذي يعتدي على الحدود اللبنانية وأن ما يحدث بين لبنان والاحتلال مجرد مناوشات وكل طرف يريد تثبيت حقائق يريدها وحزب الله يؤكد أنه لن يتنازل عن حق لبنان في الأراضي اللبنانية المحتلة وأن ما يفعله الاحتلال من بناء الجدران الأسمنية تعديًا على الحدود اللبنانية.

مزاعم الاحتلال الإسرائيلي

وأشار إلى أن قوات الاحتلال تسجل عدد من الخروقات مع لبنان بزعمها أن شخص فلسطيني تابع لحزب الله فجر عبوة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.