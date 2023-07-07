هزات أرضية تضرب عدة مناطق في اليونان

ضربت هزة أرضية بقوة 2.1 درجة على مقياس ريختر، صباح اليوم الجمعة، جنوب اليونان، على عمق 51 كيلومترا، دون أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار مادية جراء زلزال اليونان.

وقال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، إن بؤرة زلزال اليونان وقعت على مسافة 69 كيلومترا بين الشرق والجنوب الشرقي من مدينة باتراس الواقعة غرب اليونان، و31 كيلومترا بين الغرب والجنوب الغربي من مدينة كياتو الواقعة بالجزء الشمالي من إقليم كورينثيا اليوناني.

زلزال يضرب جزيرة كريت اليونانية.. قوته 2.5 درجة

وكان مركز الزلازل الأوروبي المتوسطي، رصد في وقت سابق من اليوم الجمعة، زلزال بقوة 2.5 درجة، ضرب جزيرة كريت الواقعة في البحر المتوسط على عمق 14 كيلومترا، وعلى مسافة 56 كيلومترا بين الشمال والشمال الشرقي من مدينة إيراكليو جنوب اليونان.

وفي وقت سابق، ضرب زلزال بقوة 2.5 درجة على مقياس ريختر، منطقة الحدود التركية السورية، بعمق 4 كيلومترات.

وأظهرت بيانات نشرها مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، على موقعه الإلكتروني، وقوع بؤرة زلزال منطقة الحدود التركية السورية، على مسافة 87 بين الشمال والشمال الشرقي كيلومتر من اللاذقية السورية، و5 كيلومترات بين الشمال والشمال الشرقي من أنطاكيا التركية.