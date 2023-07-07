سعر الدولار اليوم الجمعة 7-7-2023.. يشهد استقرارا في البنوك
كتب:
محمد سعيد الشماع
09:54 ص | الجمعة 07 يوليو 2023
الدولار - صورة تعبيرية
يشهد الدولار على مدار الفترة الأخيرة استقراراً ملحوظاً في الأسعار على مستوى مختلف البنوك مقابل الجنيه المصري، لذا تستعرض «الوطن» سعر الدولار اليوم الجمعة 7-7-2023، حسبما أوضحت البنوك المصرية على مواقعها الإلكترونية في آخر تحديث.
سعر الدولار في البنك المركزي المصري
سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري للبيع: 30.93 جنيه.
سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري للشراء: 30.84 جنيه.
سعر الدولار في البنك الأهلي المصري
سعر الدولار اليوم للبيع: 30.85 جنيه.
سعر الدولار اليوم للشراء: 30.75 جنيه.
سعر الدولار في بنك مصر
سعر الدولار اليوم للبيع: 30.85 جنيه.
سعر الدولار اليوم للشراء: 30.75 جنيه.
سعر الدولار في بنك القاهرة
سعر الدولار اليوم للبيع: 30.95 جنيه.
سعر الدولار اليوم للشراء: 30.85 جنيه.
سعر الدولار في بنك أبو ظبي الإسلامي
سعر الدولار اليوم للبيع: 30.95 جنيه.
سعر الدولار اليوم للشراء: 30.90 جنيه.
سعر الدولار في البنك التجارى الدولي CIB
سعر الدولار اليوم للبيع: 30.95 جنيه.
سعر الدولار اليوم للشراء: 30.85 جنيه.
سعر الدولار في بنك الإسكندرية
سعر الدولار اليوم للبيع: 30.95 جنيه.
سعر الدولار اليوم للشراء: 30.85 جنيه.