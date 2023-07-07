سعر الدولار اليوم الجمعة 7-7-2023.. يشهد استقرارا في البنوك

يشهد الدولار على مدار الفترة الأخيرة استقراراً ملحوظاً في الأسعار على مستوى مختلف البنوك مقابل الجنيه المصري، لذا تستعرض «الوطن» سعر الدولار اليوم الجمعة 7-7-2023، حسبما أوضحت البنوك المصرية على مواقعها الإلكترونية في آخر تحديث.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري للبيع: 30.93 جنيه.

سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري للشراء: 30.84 جنيه.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سعر الدولار اليوم للبيع: 30.85 جنيه.

سعر الدولار اليوم للشراء: 30.75 جنيه.

سعر الدولار في بنك مصر

سعر الدولار اليوم للبيع: 30.85 جنيه.

سعر الدولار اليوم للشراء: 30.75 جنيه.

سعر الدولار في بنك القاهرة

سعر الدولار اليوم للبيع: 30.95 جنيه.

سعر الدولار اليوم للشراء: 30.85 جنيه.

سعر الدولار في بنك أبو ظبي الإسلامي

سعر الدولار اليوم للبيع: 30.95 جنيه.

سعر الدولار اليوم للشراء: 30.90 جنيه.

سعر الدولار في البنك التجارى الدولي CIB

سعر الدولار اليوم للبيع: 30.95 جنيه.

سعر الدولار اليوم للشراء: 30.85 جنيه.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سعر الدولار اليوم للبيع: 30.95 جنيه.

سعر الدولار اليوم للشراء: 30.85 جنيه.