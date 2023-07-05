سجل الدولار استقرارا في الأسعار بنهاية التعاملات اليوم في البنوك، مقابل الجنيه المصري، لذا تستعرض «الوطن» سعر الدولار اليوم الأربعاء 5-7-2023 في البنوك المصرية بنهاية التعاملات وفق ما أعلنته مواقع البنوك الرسمية على الإنترنت.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

سعر الدولار للبيع في البنك المركزي المصري: 30.93 جنيه

سعر الدولار للشراء في البنك المركزي المصري: 30.84 جنيه

سعر الدولار في البنك الأهلى المصرى

سعر الدولار للبيع في البنك الأهلى المصرى: 30:85 جنيه

سعر الدولار للشراء في البنك الأهلى المصرى: 30:75 جنيه

سعر الدولار في بنك مصر

سعر الدولار للبيع في بنك مصر: 30:85 جنيه

سعر الدولار للشراء في بنك مصر: 30:75 جنيه

سعر الدولار في بنك القاهرة

سعر الدولار للبيع في بنك القاهرة: 30:95 جنيه.

سعر الدولار للشراء في بنك القاهرة: 30:85 جنيه.

سعر الدولار في بنك أبو ظبي الإسلامي

سعر الدولار للبيع في بنك أبو ظبى الإسلامى: 30:95 جنيه.

سعر الدولار للشراء في بنك أبو ظبى الإسلامى: 30:90 جنيه.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

سعر الدولار للبيع في البنك التجارى الدولى CIB مقابل الجنيه: 30:95

سعر الدولار للشراء في البنك التجارى الدولى CIB مقابل الجنيه: 30:85

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سعر الدولار للبيع في بنك الإسكندرية: 30:95 جنيه.

سعر الدولار للشراء في بنك الإسكندرية: 30:95 جنيه.