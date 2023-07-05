سعر الدولار اليوم الأربعاء 5-7-2023 في البنوك المصرية بنهاية التعاملات
كتب:
محمد سعيد الشماع
05:41 م | الأربعاء 05 يوليو 2023
الدولار - صورة تعبيرية
سجل الدولار استقرارا في الأسعار بنهاية التعاملات اليوم في البنوك، مقابل الجنيه المصري، لذا تستعرض «الوطن» سعر الدولار اليوم الأربعاء 5-7-2023 في البنوك المصرية بنهاية التعاملات وفق ما أعلنته مواقع البنوك الرسمية على الإنترنت.
سعر الدولار في البنك المركزي المصري
سعر الدولار للبيع في البنك المركزي المصري: 30.93 جنيه
سعر الدولار للشراء في البنك المركزي المصري: 30.84 جنيه
سعر الدولار في البنك الأهلى المصرى
سعر الدولار للبيع في البنك الأهلى المصرى: 30:85 جنيه
سعر الدولار للشراء في البنك الأهلى المصرى: 30:75 جنيه
سعر الدولار في بنك مصر
سعر الدولار للبيع في بنك مصر: 30:85 جنيه
سعر الدولار للشراء في بنك مصر: 30:75 جنيه
سعر الدولار في بنك القاهرة
سعر الدولار للبيع في بنك القاهرة: 30:95 جنيه.
سعر الدولار للشراء في بنك القاهرة: 30:85 جنيه.
سعر الدولار في بنك أبو ظبي الإسلامي
سعر الدولار للبيع في بنك أبو ظبى الإسلامى: 30:95 جنيه.
سعر الدولار للشراء في بنك أبو ظبى الإسلامى: 30:90 جنيه.
سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB
سعر الدولار للبيع في البنك التجارى الدولى CIB مقابل الجنيه: 30:95
سعر الدولار للشراء في البنك التجارى الدولى CIB مقابل الجنيه: 30:85
سعر الدولار في بنك الإسكندرية
سعر الدولار للبيع في بنك الإسكندرية: 30:95 جنيه.
سعر الدولار للشراء في بنك الإسكندرية: 30:95 جنيه.