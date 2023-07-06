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سعر الدولار اليوم الخميس 6-7-2023.. اعرف التفاصيل في البنوك المصرية

كتب:

محمد سعيد الشماع
07:17 ص | الخميس 06 يوليو 2023
الدولار - صورة تعبيرية

الدولار - صورة تعبيرية

سجَّلت أسعار الدولار، اليوم، استقرارا ملحوظا أمام الجنيه المصري في مختلف البنوك، لذا تستعرض «الوطن» سعر الدولار اليوم الخميس 6-7-2023 حسب ما أعلنته البنوك على مواقعها الرسمية على شبكة الإنترنت.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

سعر الدولار في البنك المركزي للبيع: 30.93 جنيه.

سعر الدولار للشراء: 30.84 جنيه.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

سعر الدولار للبيع: 30:85 جنيه.

سعر الدولار للشراء: 30:75 جنيه.

سعر الدولار فى بنك مصر

سعر الدولار للبيع: 30:85 جنيه.

سعر الدولار للشراء: 30:75 جنيه.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

سعر الدولار للبيع: 30:95 جنيه.

سعر الدولار للشراء: 30:85 جنيه.

سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى

سعر الدولار للبيع: 30:95 جنيه.

سعر الدولار للشراء: 30:90 جنيه.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى CIB

سعر الدولار للبيع: 30:95 جنيه.

سعر الدولار للشراء: 30:85 جنيه.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

سعر الدولار للبيع: 30:95 جنيه.

سعر الدولار للشراء: 30:95 جنيه.

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