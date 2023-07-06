سعر الدولار اليوم الخميس 6-7-2023.. اعرف التفاصيل في البنوك المصرية
كتب:
محمد سعيد الشماع
07:17 ص | الخميس 06 يوليو 2023
الدولار - صورة تعبيرية
سجَّلت أسعار الدولار، اليوم، استقرارا ملحوظا أمام الجنيه المصري في مختلف البنوك، لذا تستعرض «الوطن» سعر الدولار اليوم الخميس 6-7-2023 حسب ما أعلنته البنوك على مواقعها الرسمية على شبكة الإنترنت.
سعر الدولار في البنك المركزي المصري
سعر الدولار في البنك المركزي للبيع: 30.93 جنيه.
سعر الدولار للشراء: 30.84 جنيه.
سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى
سعر الدولار للبيع: 30:85 جنيه.
سعر الدولار للشراء: 30:75 جنيه.
سعر الدولار فى بنك مصر
سعر الدولار للبيع: 30:85 جنيه.
سعر الدولار للشراء: 30:75 جنيه.
سعر الدولار فى بنك القاهرة
سعر الدولار للبيع: 30:95 جنيه.
سعر الدولار للشراء: 30:85 جنيه.
سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى
سعر الدولار للبيع: 30:95 جنيه.
سعر الدولار للشراء: 30:90 جنيه.
سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى CIB
سعر الدولار للبيع: 30:95 جنيه.
سعر الدولار للشراء: 30:85 جنيه.
سعر الدولار فى بنك الإسكندرية
سعر الدولار للبيع: 30:95 جنيه.
سعر الدولار للشراء: 30:95 جنيه.