سجل الدولار في مختلف البنوك المصرية في أول أيام العمل بعد انتهاء إجازتي عيد الأضحى وثورة 30 يونيو، استقرارا ملحوظا في الأسعار، لذا تستعرض «الوطن» سعر الدولار اليوم الثلاثاء 4-7-2023 في البنوك المصرية، حسب ما أعلنته البنوك على مواقعها الرسمية.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

سعر الدولار في البنك المركزي المصري للبيع: 30.93 جنيه.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري للشراء: 30.84 جنيه.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سعر الدولار في البنك الأهلى المصرى للبيع: 30:85 جنيه.

سعر الدولار في البنك الأهلى المصرى للشراء: 30:75 جنيه.

سعر الدولار في بنك مصر

سعر الدولار في بنك مصر للبيع: 30:85 جنيه.

سعر الدولار في بنك مصر للشراء: 30:75 جنيه.

سعر الدولار في بنك القاهرة

سعر الدولار في بنك القاهرة للبيع: 30:95 جنيه.

سعر الدولار في بنك القاهرة للشراء: 30:85 جنيه.

سعر الدولار في بنك أبو ظبي الإسلامي

سعر الدولار في بنك أبو ظبي الإسلامي للبيع: 30:95 جنيه.

سعر الدولار في بنك أبو ظبي الإسلامي للشراء: 30:90 جنيه.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

سعر الدولار في البنك التجارى الدولى CIB للبيع: 30:95 جنيه.

سعر الدولار في البنك التجارى الدولى CIB للشراء: 30:85 جنيه.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سعر الدولار في بنك الإسكندرية للبيع: 30:95 جنيه.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية للشراء: 30:85 جنيه.