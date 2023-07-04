سعر الدولار اليوم الثلاثاء 4-7-2023 في البنوك المصرية
كتب:
محمد سعيد الشماع
09:45 ص | الثلاثاء 04 يوليو 2023
الدولار - صورة تعبيرية
سجل الدولار في مختلف البنوك المصرية في أول أيام العمل بعد انتهاء إجازتي عيد الأضحى وثورة 30 يونيو، استقرارا ملحوظا في الأسعار، لذا تستعرض «الوطن» سعر الدولار اليوم الثلاثاء 4-7-2023 في البنوك المصرية، حسب ما أعلنته البنوك على مواقعها الرسمية.
سعر الدولار في البنك المركزي المصري
سعر الدولار في البنك المركزي المصري للبيع: 30.93 جنيه.
سعر الدولار في البنك المركزي المصري للشراء: 30.84 جنيه.
سعر الدولار في البنك الأهلي المصري
سعر الدولار في البنك الأهلى المصرى للبيع: 30:85 جنيه.
سعر الدولار في البنك الأهلى المصرى للشراء: 30:75 جنيه.
سعر الدولار في بنك مصر
سعر الدولار في بنك مصر للبيع: 30:85 جنيه.
سعر الدولار في بنك مصر للشراء: 30:75 جنيه.
سعر الدولار في بنك القاهرة
سعر الدولار في بنك القاهرة للبيع: 30:95 جنيه.
سعر الدولار في بنك القاهرة للشراء: 30:85 جنيه.
سعر الدولار في بنك أبو ظبي الإسلامي
سعر الدولار في بنك أبو ظبي الإسلامي للبيع: 30:95 جنيه.
سعر الدولار في بنك أبو ظبي الإسلامي للشراء: 30:90 جنيه.
سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB
سعر الدولار في البنك التجارى الدولى CIB للبيع: 30:95 جنيه.
سعر الدولار في البنك التجارى الدولى CIB للشراء: 30:85 جنيه.
سعر الدولار في بنك الإسكندرية
سعر الدولار في بنك الإسكندرية للبيع: 30:95 جنيه.
سعر الدولار في بنك الإسكندرية للشراء: 30:85 جنيه.