سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 7-7-2023.. تعرف على سعر البيع والشراء
كتب:
محمد سعيد الشماع
09:51 ص | الجمعة 07 يوليو 2023
الريال السعودي - تعبيرية
سجّل الريال السعودي استقراراً في سعره خلال الفترة الماضية بمختلف البنوك المصرية مقابل الجنيه، وتستعرض «الوطن» سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 7-7-2023 وفقاً لآخر تحديث أعلنته البنوك عبر مواقعها الرسمية على الإنترنت.
سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري
سجل سعر الريال السعودي اليوم في البنك المركزي المصري للبيع: 8.24 جنيه.
سعر الريال السعودي اليوم في البنك المركزي المصري للشراء: 8.22 جنيه.
سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري
سعر الريال السعودي اليوم للبيع: 8.22 جنيه.
سعر الريال السعودي اليوم للشراء: 8.19 جنيه.
سعر الريال السعودي في بنك مصر
سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 7-7-2023 للبيع: 8.22 جنيه.
سعر الريال السعودي اليوم للشراء: 8.19 جنيه.
سعر الريال السعودي في بنك البركة
سعر الريال السعودي اليوم للبيع: 8.25 جنيه.
سعر الريال السعودي اليوم للشراء: 8.03 جنيه.
سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية
سعر الريال السعودي اليوم للبيع: 8.25 جنيه.
سعر الريال السعودي اليوم للشراء: 8.21 جنيه.
سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي CIB
سعر الريال السعودي اليوم للبيع: 8.25 جنيه.
سعر الريال السعودي اليوم للشراء: 8.18 جنيه.