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سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 7-7-2023.. تعرف على سعر البيع والشراء

كتب:

محمد سعيد الشماع
09:51 ص | الجمعة 07 يوليو 2023
الريال السعودي - تعبيرية

الريال السعودي - تعبيرية

سجّل الريال السعودي استقراراً في سعره خلال الفترة الماضية بمختلف البنوك المصرية مقابل الجنيه، وتستعرض «الوطن» سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 7-7-2023 وفقاً لآخر تحديث أعلنته البنوك عبر مواقعها الرسمية على الإنترنت.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

سجل سعر الريال السعودي اليوم في البنك المركزي المصري للبيع: 8.24 جنيه.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك المركزي المصري للشراء: 8.22 جنيه.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

سعر الريال السعودي اليوم للبيع: 8.22 جنيه.

سعر الريال السعودي اليوم للشراء: 8.19 جنيه.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 7-7-2023 للبيع: 8.22 جنيه.

سعر الريال السعودي اليوم للشراء: 8.19 جنيه.

سعر الريال السعودي في بنك البركة

سعر الريال السعودي اليوم للبيع: 8.25 جنيه.

سعر الريال السعودي اليوم للشراء: 8.03 جنيه.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

سعر الريال السعودي اليوم للبيع: 8.25 جنيه.

سعر الريال السعودي اليوم للشراء: 8.21 جنيه.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي CIB

سعر الريال السعودي اليوم للبيع: 8.25 جنيه.

سعر الريال السعودي اليوم للشراء: 8.18 جنيه.

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