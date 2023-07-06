سعر الريال السعودي اليوم الخميس 6-7-2023 في البنوك المصرية
كتب:
محمد سعيد الشماع
08:37 ص | الخميس 06 يوليو 2023
الريال السعودي - أرشيفية
سجل الريال السعودي استقرارا في الأسعار في مختلف البنوك المصرية مقابل الجنيه المصري، حيث تستعرض «الوطن» سعر الريال السعودي اليوم الخميس 6-7-2023 في البنوك المصرية وفق ما أعلنت مواقع البنوك الرسمية.
سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري
سعر الريال السعودي للبيع في البنك المركزي المصري: 8.24 جنيه.
سعر الريال السعودي للشراء في البنك المركزي المصري: 8.22 جنيه.
سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري
سعر الريال السعودي للبيع في البنك الأهلي المصري: 8.22 جنيه.
سعر الريال السعودي للشراء في البنك الأهلي المصري: 8.19 جنيه.
سعر الريال السعودي في بنك مصر
سعر الريال السعودي للبيع في بنك مصر: 8.22 جنيه.
سعر الريال السعودي للشراء في بنك مصر: 8.19 جنيه.
سعر الريال السعودي في بنك البركة
سعر الريال السعودي للبيع في بنك البركة: 8.25 جنيه.
سعر الريال السعودي للشراء في بنك البركة: 8.03 جنيه.
سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية
سعر الريال السعودي للبيع في بنك الإسكندرية: 8.25 جنيه.
سعر الريال السعودي للشراء في بنك الإسكندرية: 8.21 جنيه.
سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي CIB
سعر الريال السعودي للبيع في البنك التجاري الدولي CIB مقابل الجنيه: 8.25.
سعر الريال السعودي للشراء في البنك التجاري الدولي CIB مقابل الجنيه: 8.19.