أسعار الأسماك اليوم في سوق العبور.. الماكريل بـ60 جنيها

نشر الموقع الرسمي الإلكتروني لسوق العبور، أسعار الأسماك اليوم الجمعة الموافق 7 يوليو، وفق آخر تحديث، ضمن متابعاته اليومية للأسعار، ونشرها على الموقع الرسمي.

وفي السطور التالية، نعرض أبرز أسعار الأسماك اليوم في سوق العبور وفق آخر تحديثات تم نشرها عبر الموقع الرسمي الإلكتروني للسوق.

أسعار الأسماك اليوم في سوق العبور

وتختلف أسعار الأسماك اليوم في سوق العبور حسب كل صنف وجودته، وجاءت الأسعار كما يلي:

البلطي من 70 إلى 75 جنيها.

فليه بلطي من 40 إلى 200 جنيه.

قشر بياض من 70 إلى 100 جنيه.

بياض أملس من 60 إلى 100 جنيه.

قراميط من 20 إلى 40 جنيها.

ثعابين من 50 إلى 250 جنيه.

مكرونة سويسي من 65 إلى 95 جنيها.

سبيط - كاليماري - سابيا من 180 إلى 280 جنيه.

كابوريا من 30 إلى 160 جنيها.

مرجان من 40 إلى 50 جنيها.

بربون من 40 إلى 60 جنيها.

البوري من 80 إلى 100 جنيه.

الجمبري من 100 إلى 250 جنيها.

ماكريل من 60 إلى 90 جنيها.

سردين مجمد من 35 إلى 75 جنيها.