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الهلال الأحمر الفلسطيني: استشهاد شابين وإصابة ثلاثة خلال اقتحام قوات الاحتلال

كتب:

شريف سليمان
10:34 ص | الجمعة 07 يوليو 2023
الهلال الأحمر الفلسطيني

الهلال الأحمر الفلسطيني

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، بأن الهلال الأحمر الفلسطيني، أعلن صباح اليوم، استشهاد شابيْن عقب اقتحام القوات الإسرائيلية البلدة القديمة في نابلس، ومحاصرة منزل كانا يتواجدان بداخله.

وأضاف الهلال الأحمر الفلسطيني، أن 3 فلسطينيين آخرين أصيبوا خلال اقتحام قوات الاحتلال لنابلس، لافتا إلى أن الطواقم الطبية نقلت إصابة بالرصاص الحي في الظهر والقدم إلى مستشفى رفيديا، جراء اقتحام قوات الاحتلال لمدينة نابلس.

وتم سماع دوي انفجار عنيف في نابلس، تزامنًا مع اقتحام القوات الإسرائيلية، وتحليق طائرات استطلاع فوق المدينة، وتم انسحاب قوات الاحتلال بعد اعتقال شابين.

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