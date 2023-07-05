نتائج توجيهي فلسطين 2023.. اعرف موعد الإعلان وطريقة الحصول عليها

يهتم عدد كبير من الطلاب بمعرفة نتائج توجيهي فلسطين 2023، لنظرا لأهمية هذه المرحلة التعليمية في تحديد مستقبلهم التعليمي والمهني، لذا يسعون للوقوف على موعد إعلان النتائج، وكيفية الحصول عليها من موقع وزارة التربية والتعليم العالي في قطاع غزة.

نتائج توجيهي فلسطين 2023

وأكد السيد نبهان، مدير التربية والتعليم العالي في قطاع غزة، أن موعد إعلان نتائج الثانوية في فلسطين سيكون بعد منتصف هذا الشهر، مشيرا إلى بذل جهود لسرعة لانتهاء من عملية التصحيح لإصدار نتائج توجيهي فلسطين 2023.

موعد إعلان نتائج توجيهي فلسطين 2023

وذكر المُتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم العالي، في مقابلة إذاعية، أنه لن يتم الإعلان الرسمي لـ نتائج توجيهي فلسطين 2023 في غزة قبل الخامس عشر من شهر يوليو الجاري.

طريقة معرفة نتائج توجيهي فلسطين 2023

وعلى الأشخاص الراغبين في معرفة نتائج توجيهي فلسطين 2023 دخول الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم العالي في فلسطين tawjihi.mohe.ps، ثم إدخال اسم الطالب، أو رقم الجلوس المكون من 6 إلى 8 أرقام، وتحديد واختيار نتائج امتحان الثانوية العامة في فلسطين، وتحديد الفرع العلمي والأدبي لتحقيق تقديرات الطلاب، وستكون هذه النتائج سابقة لبعض النتائج الخاصة بالثانوية العامة في الدول العربية في مصر، ولكنها أيضا بعد نتائج الثانوية العامة التي ظهرت في بعض الدول مثل الخليج وقطر.