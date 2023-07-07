هل يجب على موظفي الأمن والحراسة ترك مواقعهم لأداء الجمعة؟..على جمعة يوضح

يشعر معظم موظفي الأمن والحراسة بالذنب وقت صلاة الجمعة وقد يضطر بعضهم إلى ترك موقع العمل لأداء الصلاة، وأوضح الدكتور على جمعة، مفتي الجمهورية الأسبق، في إجابة عن سؤال عن جواز ترك موظفي الأمن والحراسة مواقعهم من أجل الصلاة وما حكم ذلك.

حكم ترك موظفي الأمن والحراسة مواقعهم

وقال الدكتور على جمعة إنه لا يجب على موظفي الأمن والحراسة والبوابة ترك مواقعهم لأداء الجمعة، لأن الحفاظ على المنشأة وتأمينها أمرٌ واجبٌ كذلك، وعلى المسؤولين عن المنشأة الاكتفاء في هذه المهام بالحد الأدنى الذي يناط به هذه المهام، وأن يناوبوا بين الموظفين على مدار الجمعات المتتالية حتى لا يحصل انقطاع لهؤلاء الموظفين لمدة طويلة عن صلاة الجمعة.

صلاة الجمعة

وأضاف «جمعة»، أن صلاة الجمعة واجبة على كل مسلمٍ ذكرٍ بالغٍ عاقلٍ مقيم، ومَن لم يستطع أداءها لأي عذرٍ فإنه يصلي الظهر بدلًا منها، موضحا أن من يستطيع من العمال في مصنع أو مؤسسة أن يصلى صلاة الجمعة فيجب عليه ذلك، لأنها واجبة، أما غير المستطيع لعذرٍ فعليه أن يصلي بدلًا منها الظهر.