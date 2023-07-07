وزيرة الثقافة تشارك في بروفات حفل الأساتذة وتقدم الدعم لمدحت صالح

حرصت وزيرة الثقافة د. نيفين الكيلاني على تفقد بروفات حفل الأساتذة لمدحت صالح والمقرر انطلاقه مساء اليوم الجمعة بالمسرح الكبير لدار الأوبرا المصرية.

وزيرة الثقافة تتفقد دار الأوبرا المصرية

وكان في استقبال الوزيرة خالد داغر رئيس دار الأوبرا المصرية، وحرصت الكيلاني على حضور البروفة النهائية للحفل ومشاهدة الفرقة الموسيقية.

كما حرصت الكيلاني على لقاء مدحت صالح وتقديم الدعم له، مؤكدة أن وزارة الثقافة تقدم الدعم الكامل من أجل خروج الحفل على أعلى مستوى.

وأجرى مدحت صالح خلال الأيام الماضية بروفات مكثفة على حفل الأساتذة، بقيادة المايسترو هاني مصطفى، ومن المقرر أن يقدم مدحت صالح عددا كبيرا من أغاني كبار الملحنين.

موعد حفل الأساتذة على قناة الحياة

ومن المقرر أن يعرض الحفل على شاشة قناة «الحياة»، في تمام الساعة الثامنة مساء، كما يذاع الحفل عبر موجات راديو «نغم إف إم».

ويهدف المشروع الجديد إلى إعادة صياغة التراث الموسيقى المصري والعربي، والانتقال بألحانها من شكل التخت التقليدي، إلى الصورة الأوركسترالية الحديثة، دون المساس بالبناء الأساسي للألحان والمقامات.