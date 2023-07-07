سعر اليورو أمام الجنيه في البنوك المصرية اليوم الجمعة 7-7-2023

شهد سعر اليورو حالة من الاستقرار خلال الأيام الماضية، بمختلف البنوك المصرية، وتستعرض «الوطن» سعر اليورو اليوم الجمعة 7-7-2023 وفقا للأسعار التي أعلنتها مواقع البنوك المصرية رسمياً على شبكة الإنترنت.

سعر اليورو اليوم في البنك المركزي المصري

سعر اليورو اليوم في البنك المركزي المصري للبيع: 33.70 جنيه.

سعر اليورو اليوم في البنك المركزي المصري للشراء: 33.59 جنيه.

سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري

سعر اليورو اليوم للبيع: 33.49 جنيه.

سعر اليورو اليوم للشراء: 33.31 جنيه.

سعر اليورو اليوم في بنك مصر

سعر اليورو اليوم للبيع: 33.85 جنيه.

سعر اليورو اليوم للشراء: 33.41 جنيه.

سعر اليورو اليوم في بنك القاهرة

سعر اليورو اليوم للبيع: 33.60 جنيه.

سعر اليورو اليوم للشراء: 33.42 جنيه.

سعر اليورو اليوم في البنك التجاري الدولي CIB

سعر اليورو اليوم للبيع: 33.61 جنيه.

سعر اليورو اليوم للشراء: 33.42 جنيه.

سعر اليورو اليوم في بنك الاسكندرية

سعر اليورو اليوم للبيع: 33.60 جنيه.

سعر اليورو اليوم للشراء: 33.42 جنيه.