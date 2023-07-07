إصابة 9 أشخاص إثر انقلاب سيارة على الطريق الدولي الساحلي بكفر الشيخ

شهد رافد الطريق الدولي الساحلي «كفر الشيخ - بلطيم»، انقلاب سيارة نتج عنها إصابة 9 أشخاص بإصابات متفرقة ما بين جروح متفرقة بالجسد، واشتباه كسر بالعمود الفقري، وكدمات وسحجات، وغيرها من الإصابات، ونُقل المصابون إلى مستشفى بلطيم النموذجي.

تفاصيل الحادث

البداية كانت عندما تلقى اللواء خالد عبدالسلام بدر، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من مأمور مركز شرطة البرلس بانقلاب سيارة على رافد الطريق الدولي الساحلي، قبل مدخل مدينة بلطيم أسفر عنه إصابة 9 أشخاص، ونقلوا إلى مستشفى بلطيم النموذجي.

ورفعت حالة الطوارئ بمستشفى بلطيم النموذجي للتعامًال مع المصابين في الحادث، حيث تم الدفع بالفرق الطبية لاستقبال وفحص المصابين داخل استقبال المستشفى.

بيانات المصابين

ووفقاً لسجلات مستشفى بلطيم النموذجي فإنّه تم تسجيل بيانات المصابين كالتالي: «إ.م.ا» 21 عامًا، مصابا باشتباه كسر بالعمود الفقري، و«م.ا.م»، 21 عامًا، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسد، و«ع.ا.ط.س.أ»، 24 عامًا، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسد وجروح متفرقة بالجسد، و«ع.م.ع.ا.ط»، 20 عامًا، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسد وجروح متفرقة بالجسد، و«م.ا.ز»، 20 عامًا، مصاب بجروح متفرقة بالجسد.

كما أُصيب أيضًا في الحادث، «م.ص.ش»، 21 عامًا، مصاب باشتباه نزيف بالمخ، و«م.م.إ» 27 عامًا، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج بالمخ، و«ع.م.إ»، 27 عامًا، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسد، و«إ.م.ع.ا»، 25 عامًا، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسد.