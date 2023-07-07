مدير إسعاف نابلس: الوضع الإنساني بالمدينة بالغ الصعوبة

قال أحمد جبريل مدير مرفق الإسعاف بمدينة نابلس بالأراضي الفلسطينية، إن الحصار الذي تفرضه قوات الاحتلال الإسرائيلي على المدينة منذ عامين أدى إلى نقص الإمدادات الغذائية والطبية، وتدهور الأوضاع الإنسانية للفلسطينيين القاطنين بها.

استشهاد فلسطينيين

وأفاد مدير مرفق إسعاف نابلس لـالقاهرة الإخبارية اليوم الجمعة، باستشهاد فلسطينيين وإصابة آخرين بالرصاص الحي والمطاطي، على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي، التي اقتحمت البلدة القديمة بمدينة نابلس، وحاصرت أحد المنازل ما أسفر عن استشهاد شابين فلسطينيين، وإصابة آخرين يتلقون العلاج بمستشفى رفيديا نابلس.

نابلس تتعرض لهجمات شرسة من قبل جيش الاحتلال

وذكر «جبريل»، أن نابلس تتعرض لهجمات شرسة من قبل جيش الاحتلال، الذي أغلق الحواجز أمس الخميس، في المدينة بشكل كامل، وهو ما حال دون وصول الفلسطينيين إلى منازلهم، وظلوا في الشوارع لأكثر من عشر ساعات.