أستاذ استثمار: مبادرة «ابدأ» تستهدف خلق قاعدة إنتاجية تعتمد على الصناعة

قال الدكتور هشام إبراهيم أستاذ التمويل والاستثمار، إن مبادرة «ابدأ»، ستستفيد من مبادرة حياة كريمة، التي تستهدف بشكل أساسي نمط ومستوى معيشة المواطنين في القرى والنجوع بما يعادل 60% من الشعب المصري.

وأضاف إبراهيم خلال حواره مع الإعلاميين باسم طبانة وسارة سراج، مقدمي برنامج «هذا الصباح»، على قناة «اكسترا نيوز»: «عندما تكون مبادرة بهذه الضخامة يكون حجم المساندة لها على المستوى الرئاسي والحكومي والشعبي، حيث تغير مبادرة حياة كريمة نمط ومستوى المعيشة وتخلق طريقة تفكير مختلفة».

وتابع أستاذ التمويل والاستثمار: «قدر التعلم والخبرات الذي سينشأ من هذه المبادرة سيكون كبيرا، لأن هذا النوع من المبادرات يعتمد على سواعد المصريين، وبالتالي فإن هناك أجيال ستتعلم مهارات جديدة وحرفا جديدة، وستكون نواة لقاعدة إنتاجية مهمة».

أهمية مبادرة ابدأ

وأوضح، أن مبادرة ابدأ تعمل على أكثر من محور، والهدف الاستراتيجي والأساسي هو خلق قاعدة إنتاجية تعتمد على قطاع الصناعة بشكل كبير في عدة أمور، مثل تقليل ما يتم استيراده عبر توطين الصناعة، وهو ما يزود فرص نجاح المشروعات الكبرى، كما أن المبادرة تساعد مجتمع الأعمال على توفير احتياجاته.