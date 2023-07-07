مدير مستشفى رفيديا بالضفة: مستعدون لتوفير المستلزمات الطبية لمصابي نابلس

قال الدكتور قاسم دغلس مدير مستشفى رفيديا الجراحي بالضفة الغربية الفلسطينية، إنّ المستشفى وصله جثتين لشهداء تم إعدامهما ميدانيا من قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحام مدينة نابلس منذ قليل، كما أصيب 3 مواطنين بإصابات بين طفيفة إلى متوسطة.

دغلس: اعتدنا دائما على الاعتداء على سيارات إسعاف

وأضاف «دغلس»، في مداخلة هاتفية عبر قناة «القاهرة الإخبارية»: «في هذه العملية لم تستهدف قوات الاحتلال سيارات الإسعاف أو المستشفيات في نابلس، ولكن اعتدنا دائما على الاعتداء على سيارات إسعاف، مثلما حدث بالأمس مع سيارة إسعاف كانت تنقل مرضى بالقرب من نابلس، والتي اعتدى عليها مستوطنون».

الفرق الطبية تستهدف تقديم الخدمة وإسعاف الجرحى

وتابع مدير مستشفى رفيديا: «الفرق الطبية عملها طبي بحت وتستهدف تقديم الخدمة وإسعاف الجرحى، ولله الحمد نحن على استعداد في المستشفى للتعامل مع الأوضاع، مستشفى رفيديا من المستشفيات المركزية في شمال الضفة، ونحن على أهبة الاستعداد وفي حالة طوارئ دائمة في الأحداث الأخيرة».