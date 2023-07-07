الغرفة التجارية في القليوبية: خدمات رقمية جديدة للتسهيل على التجار

وجّه الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية في القليوبية، وعضو مجلس النواب وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية منذ فترة، بتفعيل خدمة التوقيع والختم الإلكتروني، ما يُخفّف على راغب الخدمة الوقت والجهد، ويستطيع عمل خدمته في وقت قصير.

خدمات التوقيع والختم الإلكتروني

وأكد رئيس الغرفة أنّ التوقيع والختم الإلكتروني، يأتي بديلًا للتوقيع اليدوي، ويتم استخدامه في التوقيع على جميع التعاملات والمستندات والمراسلات الإلكترونية، وعبر البريد الإلكتروني، أما الختم الإلكتروني فيعتبر ختم الشركة بالشكل الحديث، ويمثل توقيعًا إلكترونيًا مؤمنًا للبيانات والمعاملات والمستندات.

وأوضح الفيومي أنّ خدمة التوقيع والختم الإلكتروني تُسهّل التعاملات الاقتصادية على منتسبي الغرفة طبقًا لأحدث الطرق العصرية، والتوجه العام للدولة وخطتها التنموية ورؤيتها 2030، لافتا إلى أن مكتب الخدمة، يعمل من الساعة 9 صباحًا حتى 3 عصرًا، بمقر الغرفة التجارية في مدينة بنها، لافتا إلى أنّ مكتب التوقيع والختم الإلكتروني، ينجز الخدمة في 10 دقائق، ما يخفف على راغب الخدمة الوقت والجهد، ويستطيع عمل خدمته في وقت قصير.

تطوير مكاتب السجل التجاري

وأشار إلى أنّه ليس ذلك فقط، بل تمّ تطوير مكاتب السجل التجاري؛ لتيسير على المستثمرين، ورفع كفاءة مستوى الخدمات المقدمة لأصحاب الأعمال والمنشآت التجارية وتيسير عملية دمج القطاع غير الرسمي بتسجيل كل المنشآت التجارية وربط كل مكاتب السجل مع البنوك؛ لتحقيق الشمول المالي، وتمّ توفير كل المعلومات الخاصة بكل تاجر لدى الدولة، وتحديد حجم التجارة لكل فرد أو جهة وبالتالي يمكن الدولة من تحديد الكميات المطلوبة لسد احتياجاتها من أي منتج إضافة؛ لتحديد حجم التجارة داخل السوق، وهو ما يمكنها من رسم، ووضع المعالم الاقتصادية تحديد آليات تطوير وزيادة الإنتاج في المجالات صناعية أو زراعية أو تجارية.