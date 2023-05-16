رئيس «تجارية القليوبية»: قرارات «الأعلى للاستثمار» تلبي طموحات المستثمرين

أشاد الدكتور محمد عطية الفيومي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية، وعضو مجلس النواب، وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، بقرارات المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مشيرا إلى أن القرارات ستساعد على جذب مستثمرين جدد سواء محليين أو أجانب الفترة المقبلة.

قرارات الأعلى للاستثمار تساعد على التكامل الصناعي

وأضاف رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية، في بيان صحفي اليوم، أن قرارات المجلس الأعلى للاستثمار ستساعد على التكامل الصناعي بين الصناعات الصغيرة والمصانع الكبرى خلال الفترة القادمة.

وأوضح «الفيومي» أن قرارات المجلس الأعلى للاستثمار تساهم في تهيئة وخلق مناخ جاذب للاستثمار الأجنبي والمحلي، خلال الفترة المقبلة بشكل كبير لما أصدره المجلس من حوافز للمستثمرين.

زيادة الاستثمار وتبسيط الإجراءات

ولفت إلى أن حزمة القرارات ستدعم المستثمرين بشكل كبير وتساعد في زيادة استثماراتهم وتبسيط الإجراءات اللازمة لإقامة مشروعات تنموية جديدة، ستساهم في نمو الاقتصاد المصري وتلبي طموحات المستثمرين.

ونوه رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية، إلى أن قرارات المجلس الأعلى للاستثمار، ستقضي على المعوقات التي تواجه العمليات الاستثمارية وعلى رأسها البيروقراطية من خلال خفض تكلفة تأسيس الشركات، والحد من القيود المفروضة على التأسيس، ومن الموافقات المطلوبة ومدة الحصول عليها، وكذا تسهيل تملك الأراضي.