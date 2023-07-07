ارتفاع نسب إشغال شواطئ الإسكندرية شرقا في فصل الصيف (صور)

أعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف في الإسكندرية، ارتفاع نسب إشغال شواطئ الإسكندرية شرقًا في «الويك إند» هربًا من ارتفاع الحرارة التي تسجل 30 درجة مئوية بحسب هيئة الأرصاد الجوية، وهو الأمر الذي دفع المواطنين للهروب إلى شواطئ الإسكندرية بالتحديد القطاع الشرقي، الذي رفع الرايات الخضراء ما يعني أن منسوب ارتفاع الأمواج به معتدل والسباحة به آمنة.

وبحسب بيان الإدارة المركزية للسياحة والمصايف في الإسكندرية، اليوم، فإنّ شواطئ القطاع الشرقي في الإسكندرية، شهدت نسب إشغال عالية قاربت في بعض الشواطئ على الامتلاء، منذ الساعات الأولى لصباح الجمعة، وحتى ظهر اليوم.

رفع الرايات الخضراء على شواطئ الإسكندرية شرقا

وأشارت الإدارة إلى رفع الرايات الخضراء على شواطئ القطاع الشرقي في الإسكندرية، ما يعني أنّ حالة البحر آمنة، وتسمح بالنزول للمياه، على عكس شواطئ غرب الإسكندرية التي تباينت فيها الرايات ما بين صفراء وحمراء.

أرقام شكاوى القطاع الشرقي

ونشرت مصايف الإسكندرية أرقام شكاوى القطاع الشرقي للتعامل مع أي شكاوى تخص حقوق المصطافين بشكل سريع، وتوفير 4 أرقام لسرعة الرد، وهم كالتالي:

- 01270746490

- 01289252668

- 01119555946

- 01501267888