«الآثار المستردة»: جارِ شحن رأس رمسيس الثاني من سويسرا إلى مصر

قال شعبان عبدالجواد مدير إدارة الآثار المستردة في وزارة السياحة والآثار، إنّ مصر استردت منذ عام 2011 وحتى الآن أكثر من 29 ألف و300 قطعة أثرية، مشيرًا إلى أن إحصائيات الآثار المستردة هذا العام ستصدر في نهايته.

العمل في ملفات مختلفة

وأضاف عبدالجواد، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية هبة ماهر، مقدمة برنامج «8 الصبح»، على قناة «dmc»: «لا نعمل وفقا للكم، لكننا مهتمون بملفاتنا ونلزم الصمت تماما لإنجاز عملنا، ومصر استردت رأس الملك رمسيس الثاني منذ 3 أيام من سويسرا، وهذه القطعة خرجت مسروقة من مصر في بداية تسعينيات القرن الماضي، لكننا تتبعناها من بلد إلى بلد لفترة طويلة إلى أن استقر بها المقام في سويسرا».

جهود إثبات خروج القطعة الأثرية من مصر بطريقة غير شرعية

وتابع: «بعد تحقيقات مع الجانب السويسري استطعنا إثبات أنها خرجت من مصر بطريقة غير شرعية، والجانب السويسري تعاون مع مصر وردّ القطعة الأثرية إلى السفارة المصرية، وجارِ مباشرة إجراءات تغليفها وشحنها إلى مصر في أقرب وقت ممكن».