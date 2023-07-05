معلومات عن قطعة تمثال رمسيس الثاني المستردة من سويسرا.. عمرها 3700 سنة

قطعة تمثال للفرعون رمسيس الثاني عمرها 3400، أعادتها سويسرا إلى مصر، وذلك بعدما تبين أنه تمت سرقتها من معبد في أبيدوس قبل عدة عقود، وذلك وفقا لما نشره موقع العربية، نقلا عن بيان الحكومة السويسرية، حيث قامت مديرة المكتب الفدرالي للثقافة في سويسرا، كارين باخمان، بتسليم القطعة الأثرية المهمة إلى السفارة المصرية في برن.

معلومات عن القطعة الأثرية

ونتيجة لذلك نستعرض في هذا التقرير كل المعلومات عن القطعة الأثرية التي تمت استعادتها من سويسرا:

- تشكل القطعة التي تمت استعادتها جزءًا من تمثال جماعي يصور الملك رمسيس الثاني وهو جالس بجوار عدد من الآلهة المصرية

- يبلغ عمره القطعة الأثرية حوالي 3400 سنة.

- القطعة تم سرقتها في أواخر الثمانينيات وأوائل التسعينيات من معبد رمسيس الثاني في أبيدوس بمصر.

- تم نقل هذا الجزء إلى سويسرا «عبر بلدان مختلفة».

وبحسب المكتب الفيدرالي للثقافة فإن إعادة هذه القطعة الأثرية يشير إلى التزام سويسرا ومصر المشترك في مكافحة الإتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية، والذي تم تعزيزه بشكل كبير من خلال تفعيل اتفاقية ثنائية بشأن استيراد وإعادة الممتلكات الثقافية في عام 2011.

حكم الملك رمسيس الثاني لمصر

استمر حكم الملك رمسيس الثاني لمصر حوالي ما يقرب من 66 عاما وهو أطول عهد بالتاريخ المصري، إذ وصل إلى العرش وهو في الخامسة والعشرين خلفاً لوالده سيتي الأول، كما أن يُقام حالياً معرض مخصص له في باريس يستمر حتى السادس من سبتمبر.

إنجازات عديدة حققها الملك رمسيس الثاني خلال حكم مصر من أهمها أنه قاد عدة حملات عسكرية إلى بلاد الشام وأعاد السيطرة المصرية على كنعان، كما قاد كذلك حملات جنوبًا إلى النوبة حيث ذهب معه اثنان من أبنائه وكان ذلك منقوشًا على جدران معبد بيت الوالي.