إيرادات فيلم «رمسيس باريس» في وقفة عيد الفطر.. المركز الثاني

حققت الفنانة هيفاء وهبي نجاحًا كبيرًا بدور العرض، من خلال إيرادات فيلم «رمسيس باريس»، حيث احتل العمل المركز الثاني بين الأفلام المنافسة الأخرى، في أول أيام عرضه في وقفة عيد الفطر المبارك.

إيرادات فيلم «رمسيس باريس» في وقفة عيد الفطر

وقال الموزع السينمائي محمود الدفراوي، لـ«الوطن»، إن فيلم «رمسيس باريس» حقق 48.926 ألف جنيه، وتصدر المرتبة الثانية بين الأفلام المنافسة.

وتدورأحداث فيلم «رمسيس باريس» في إطار كوميدي مليئ بالأكشن والإثارة، حول عدد من المصريين تضطرهم الظروف للسفر إلى باريس، فيشكلون عصابة لسرقة لوحة الموناليزا، وتجسد هيفاء وهبي خلال الأحداث دور فتاة شعبية تدعى «حنين»، أسباب تدفعها للسفر إلى أوروبا وتواجه صعوبات.

أبطال فيلم «رمسيس باريس»

ويشارك في بطولة فيلم «رمسيس باريس» مجموعة من نجوم الفن، ومنهم هيفاء وهبي، ومحمد سلام، وحمدي الميرغني، ومحمود حافظ، ومحمد ثروت، ومصطفى خاطر، وجومانا مراد، ومحمد أسامة أوس أوس، وسامي مغاوري وآخرين، وهو من تأليف كريم حسن بشير، وإخراج أحمد خالد موسي.