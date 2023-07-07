أسعار اللحوم اليوم في المنافذ الحكومية.. أرخص من محال الجزارة

على مدار الأشهر القليلة الماضية، اتجه الكثير من المواطنين إلى شراء اللحوم من المجمعات الاستهلاكية ومنافذ وزارة التموين والداخلية والزراعة، إذ أنها توفر ما يحتاج إليه المواطنون من سلع غذائية بأسعار مخفضة للتخفيف عليهم من أعباء الحياة، الأمر الذي يجعلهم حريصون على متابعة أسعار اللحوم اليوم.

وتحرص المجمعات الاستهلاكية على توفير اللحوم بمختلف أنواعها البلدي والمستورد، بالإضافة إلى توفير مشتقاتها مثل الكبدة والمفروم والسجق وغيرها من الأطعمة الأخرى، ونوضح من خلال هذا التقرير أسعار اللحوم اليوم الجمعة في المجمعات الاستهلاكية، والتي جاءت كالتالي:

أسعار اللحوم اليوم في المجمعات الاستهلاكية

- يصل سعر الكيلو من اللحوم البلدية الطازجة إلى 260 جنيها.

- يصل سعر الكيلو من لحوم الضأن الطازجة إلى 220 جنيها.

- بلغ سعر الكيلو من المفروم 190 جنيهًا للكيلو.

- كما جاء سعر كيلو السجق بـ190 جنيهًا للكيلو.

- وبالنسبة للحوم السودانية فيصل سعر الكيلو منها إلى 195 جنيهًا.

- كما بلغ سعر كيلو البفيتك 195 جنيهًا.

- كما وصل سعر كيلو الكبدة إلى 195 جنيهًا.

أسعار اللحوم المجمدة اليوم

- يصل سعر الكيلو الواحد من اللحوم المجمدة إلى 120 جنيهًا.

- فيما يصل سعر الكيلو من اللحوم المجمدة البرازيلية إلى 105 جنيهات.

- وبلغ سعر الكيلو من اللحوم البتلو المجمدة 130 جنيهًا.

- وبالنسبة للحوم الضأن المجمدة، فيصل سعر الكيلو منها إلى 170 جنيهًا.

- كما يبلغ سعر كيلو الكبدة المجمدة87 جنيهًا.

- ويبلغ سعر كيلو المفروم البرازيلي المجمد 95 جنيهًا.