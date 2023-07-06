تحرير 21 محضرا تموينيا بالأسواق ومحلات بيع اللحوم في كفر الشيخ

كشف عماد حبيب، وكيل وزارة التموين في محافظة كفر الشيخ، أن عدد من الحملات التموينية المنتشرة في شتي ربوع المحافظة، التي تهدف لضبط حركة الأسواق الحرة ومحاربة حالات الغش التجاري للمنتجات الغذائية والأسماك واللحوم ومحلات بيع الألبان، والمطاعم، حيث تم تحرير عدد 21 مخالفة تموينية متنوعة لعدد من أصحاب المحلات التجارية بالإقليم.

تحرير 21 مخالفة تموينية متنوعة في كفر الشيخ

وأوضح «حبيب»، في تصريحات لـ«للوطن»، أنه جرى تحرير 21 مخالفة تموينية مختلفة في كفر الشيخ، تنوعت بين حالات غش تجاري، وبيع لحوم مجمدة مجهولة المصدر، وأسماك غير صالحة للاستهلاك الأدمي، وضبط مخالفات تموينية بمحلات بيع الطيور، ومحاضر نقص في وزن رغيف العيش لدي بعض أصحاب المخابز المدعمة بالمحافظة.

حملات تموينية مكثفة على مدار اليوم

وأشار إلى أن الحملات التموينية في كفر الشيخ، تعمل على مدار اليوم بهدف ضبط المخالفات التموينية، ومتابعة حركة السلع بالأسواق أول بأول والتعامل في إطار القانون.