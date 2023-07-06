عاجل.. مفاجأة سارة بخصوص أسعار اللحوم بعد عيد الأضحى

أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، استمرار طرح اللحوم بأسعار مخفضة في المجمعات، بنسبة تخفيض تصل إلى 20% لجميع المواطنين من خلال فروع المجمعات الاستهلاكية التي تتوافر فيها جميع السلع بتخفيضات للمواطنين عن أسعار السلاسل التجارية الخارجية.

أسعار اللحوم في المجمعات الاستهلاكية

وتوفر وزارة التموين من خلال شركات اللحوم التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، اللحوم بأنواعها بسعر منخفض للمواطنين، وتبلغ الأسعار كالتالي:

- سعر كيلو اللحم السوداني الطازج 195 جنيها.

- سعر كيلو اللحم البرازيلي المجمد 160 جنيها.

- سعر كيلو اللحم الهندي المجمد 130 جنيها.

- سعر كيلو الضأن المبرد 250 جنيها.

وقبل عيد الأضحى المبارك، توسعت وزارة التموين والتجارة الداخلية في استيراد رؤوس الماشية الحية من عدد من الدول الأفريقية من أجل تأمين المخزون الاستراتيجي من سلعة اللحوم، والذي يصل حاليا لنحو4 أشهر حجم الاحتياطي من اللحوم.

كما توفر وزارة التموين جميع السلع الغذائية الأساسية للمواطنين غير حاملي بطاقات التموين وغير المستفيدين من الدعم التمويني، بأسعار مخفضة من خلال 1500 مجمع استهلاكي والسيارات المتنقلة في جميع المحافظات.