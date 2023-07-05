«المنشآت الفندقية» تكشف سبب وتفاصيل مشاجرة فندق الغردقة: اللحوم ليست السبب

قال علاء عاقل رئيس لحنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، أنه لا صحة لما تم نشره عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» بأن سبب المشاجرة التي نشبت بأحد فنادق الغردقة بمحافظة البحر الأحمر هو تقديم الفندق لحوم غير صالحة وفاسدة لنزلائه من الزائرين، مشددا على أن هذا السبب عار تمام من الصحة.

تشكيل لجنة من مسئولي السياحة والآثار والطب البيطري

وأضاف في تصريحات صحفية اليوم، أنه فور نشر أنباء المشاجرة على «فيس بوك» تم تشكيل لجنة من مسؤولي كل من وزارة السياحة والآثار ومديرية الطب البيطري بمحافظة البحر الأحمر وغرفة المنشآت الفندقية لفحص اللحوم الموجودة بهذه المنشأة الفندقية للتأكد من سلامتها ومدي جودتها، حيث تأكدت اللجنة أن هذه اللحوم سليمة وصالحة للاستهلاك الآدمي ومن النوع الجاموسي المستورد، وتاريخ الصلاحية الخاص بها ساري، وليس بها أي مشكلات ولا يوجد أي من أنواع اللحوم المخالفة، كما أن جميع تراخيص هذه المنشأة الفندقية سارية.

أسباب المشاجرة شخصية وليست بسبب اللحمة

وأشار إلى أنه تم التأكد من أن سبب المشاجرة التي تظهر بمقطع الفيديو المتداول كانت بين مستأجري وحدات الإسكان السياحي بالفندق وذويهم بسبب شيء خاص بهم، وليس كما تردد بسبب نوعية اللحوم المقدمة لهم.

وأكد أن غرفة المنشآت الفندقية تهيب بجميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة توخي الحرص والدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات، والتي قد تؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين.