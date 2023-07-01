موجة حر غير مسبوقة تقتل 13 شخصاً في أمريكا.. الحرارة تلامس 48 درجة

لقي 13 شخصاً على الأقل مصرعهم، بسبب موجة حر غير مسبوقة تضرب الولايات المتحدة الأمريكية منذ أسبوعين، وتأثرت الحياة في كثير من المدن، نتيجة تدهور جودة الهواء، جراء حرائق الغابات المشتعلة في كندا المجاورة.

وتتعرض ولايات الجنوب الأمريكي، خصوصاً تكساس ولويزيانا، بموجة الحر الشديدة، مصحوبة بدرجات حرارة مرتفعة تلامس في أحيان كثيرة 48 درجة مئوية، وهو معدل لا يستبعد خبراء أن يكون الاحترار المناخي أحد أسبابه.

موجة حارة تضرب جنوب أمريكا

وقال متحدث باسم مقاطعة ويب، في ولاية تكساس، إن عشرة من سكان المقاطعة توفوا بسبب الحرارة، إضافة إلى شخص آخر يعيش في منطقة مجاورة، لفظ أنفاسه أيضاً بعد نقله إلى أحد المستشفيات، وفقا لما أوردت وكالة «فرانس برس» اليوم السبت.

وفي الأسبوع الماضي فَقَد مراهق وعيه ثم حياته، خلال رحلة استكشافية في متنزه «بيج بيند» الطبيعي، جراء درجات الحرارة المرتفعة، قاربت 50 درجة مئوية، وفق السلطات المحلية، كما عثِر على سيدة، تبلغ من العمر 62 سنة، متوفاة أيضاً في لويزيانا، في منطقة تركت فيها عاصفة آلاف العائلات بلا كهرباء، وبالتالي من دون مكيفات، وقالت وزارة الصحة في الولاية إن وفاتها مرتبطة بالحرارة.

وفاة أكثر من مائة شخص فى المكسيك بسبب الحر

وفي المكسيك توفي 104 أشخاص، بين 12 و25 يونيو بسبب موجة حر شديد ضربت شمال البلاد الصحراوي والعاصمة، وفقاً لما أعلنت الحكومة.

يشار إلى أن كندا لا تزال تواجه حرائق غابات ضخمة الجمعة، أدت إلى تلوث غير مسبوق للهواء في المدن الرئيسية في كيبيك وأونتاريو،وواصل الدخان المنبعث من حرائق الغابات الكندية مساره جنوباً، في الغرب الأوسط والساحل الشرقي الأمريكي، حيث يعاني نحو 120 مليون شخص حالياً جراء تلوث الهواء حسب السلطات المحلية.

وأمس الجمعة، اعتُبرت جودة الهواء في مدن مثل نيويورك وفيلادلفيا غير صحية، وفق منصة Airnow الحكومية التي تقيّم جودة الهواء في البلاد.