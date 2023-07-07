«الداخلية»: ضبط 1783 مخالفة مرورية و5 قضايا في مجال الأمن العام

استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ، أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن ضبط 1783 مخالفة مرورية متنوعة، و5 قضايا في مجال الأمن العام، وفي مجال تنفيذ الأحكام، تم تنفيذ 141 حكما قضائيا متنوعا، وفي مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة، تم ضبط قضية واحدة، وفي مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات، تم ضبط 5 قضايا.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.

ضبط 90443 مخالفة مرورية متنوعة

وتنفيذاً لإستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق، واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم، حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 90443 مخالفة مرورية متنوعة.

إحباط محاولة سرقة أحد المحاجر

وفي سياق آخر، تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة القطامية بمديرية أمن القاهرة من ضبط أحد الأشخاص وسائق لودر، لأحدهما معلومات جنائية يقيمان بمحافظة القاهرة، وبحوزة الأول (بندقية خرطوش – عدد من الطلقات النارية) حال قيامهما بمحاولة سرقة أحد المحاجر بدائرة القسم، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة على النحو المُشار إليه وأضاف الأول بحيازته للسلاح الناري بقصد الدفاع عن نشاطه الإجرامي والآخر للودر لاستخدامه في السرقة.