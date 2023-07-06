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«الداخلية»: ضبط المتهمين بتجميع زيوت السيارات وإعادة بيعها في القاهرة

كتب:

محمد بركات
12:40 م | الخميس 06 يوليو 2023
المتهمين والمضبوطات

المتهمين والمضبوطات

ضبطت وحدة مباحث قسم شرطة الأميرية بمديرية أمن القاهرة، شخصين حال استقلالهما سيارة محملا عليها كمية من زيوت السيارات مدونا عليها ماركات مختلفة تزن 1500 لتر، مقلدين، ومجهولين المصدر، وكذا ضبط مبلغ مالي.

وبمواجهتهما قررا بأنّهما اشتريا زيوت من محطات الوقود صالحة للاستخدام وإعادة تعبئتها يدويا في جراكن خاصة بماركات مختلفة لأعلى سعر وبيعها من خلال الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بغرض تحقيق أرباح غير مشروعة، وأنّ المبلغ المالي المضبوط خاص بشراء تلك الزيوت، واتخذت الإجراءات القانونية.

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