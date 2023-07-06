«الداخلية» تكشف ملابسات ادعاء شخص احتجازه في ارتكاز أمني: «حذف المنشور»

كشفت وزارة الداخلية في بيان لها منذ قليل، ملابسات ما جرى نشره عبر أحد الحسابات الشخصية على «فيس بوك» يتضمن ادعاء صاحب الحساب بقيام رجال الشرطة القائمين على متابعة الحالة الأمنية بارتكازي (عيون موسى - رأس محمد) الأمنيين باستيقافه وقيام أحد رجال الشرطة باحتجازه لرفض الشاكي اتباع تعليماته بالعودة من حيث أتى، على الرغم من إبرازه بطاقة تحقيق الشخصية والمسندات الدالة على توجهه إلى مدينة شرم الشيخ للعمل، فضلاً عن تأكده من سلامة موقفه الجنائي.

بالفحص تبين عدم صحة الواقعة وأن حقيقة الواقعة تتمثل في أنه أثناء قيام الضابط المشار إليه والمعين بخدمة ارتكاز «رأس محمد» بدائرة قسم شرطة أول شرم الشيخ بجنوب سيناء بفحص المترددين على مدينة شرم الشيخ، جرى استيقاف الشاكي وبالكشف عنه جنائياً تبين سابقة اتهامه والحكم عليه في 4 قضايا بإجمالي حبس 7 أشهر، وأفادت النيابة العامة بأنه قُضي فيها بالبراءة وجرى صرفه في حينه دون حدوث ثمة تجاوز.

كما تبين أن الشاكي تقدم للعمل بأحد الفنادق إلا أنه لم يجرِ اختياره نظراً لعدم استيفائه الأوراق المطلوبة، وبسؤال الشاكي أقر بما ورد بالفحص ونفى ما ورد بالشكوى من قيام الضابط المشكو في حقه أو العاملين بالارتكاز الأمني بإساءة معاملته وعلل ادعاءه بذلك لشعوره بحالة ضيق لعدم تمكنه من العمل بالفندق وعودته للقاهرة لعدم موافقة الفندق على تعيينه، وقيامه بحذف المنشور من حسابه الشخصي في ذات اليوم.