كشف ملابسات إصابة شخصين في مشاجرة بمدينة نصر

في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر ثالث بمديرية أمن القاهرة بوجود مشاجرة ومصابين بدائرة القسم، تبين من الفحص حدوث مشاجرة بين 7 أشخاص تعدى خلالها الطرفان على بعضهم بالضرب وقام أحدهم بإطلاق عيار من السلاح المضبوط بحوزته محدثاً إصابة شخصين.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمين وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.