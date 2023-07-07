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كشف ملابسات إصابة شخصين في مشاجرة بمدينة نصر

كتب:

محمد بركات
12:28 م | الجمعة 07 يوليو 2023
وزارة الداخلية ـ صورة تعبيرية

وزارة الداخلية ـ صورة تعبيرية

في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر ثالث بمديرية أمن القاهرة بوجود مشاجرة ومصابين بدائرة القسم، تبين من الفحص حدوث مشاجرة بين 7 أشخاص تعدى خلالها الطرفان على بعضهم بالضرب وقام أحدهم بإطلاق عيار من السلاح المضبوط بحوزته محدثاً إصابة شخصين.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمين وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

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بقلم محمد بركات