التحفظ على 30 كيلو مخدرات في حملة أمنية بدمياط

في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما استهداف وضبط حائزي المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط بتوجيه حملة أمنية استهدفت دوائر مراكز شرطة (دمياط – فارسكور- الزرقا – كفرسعد) وقسم شرطة دمياط الجديدة.

ووفقا لبيان صادر عن وزارة الداخلية، أسفرت الحملة عن ضبط 5 قضايا اتجار في المواد المخدرة، بإجمالي مضبوطات 10 كيلو من مخدر الحشيش و4 كيلو من مخدر البانجو و16 كيلو من مخدر الهيدرو وكمية من مخدر الهيروين و2 فرد محلي وعدد من الطلقات لذات العيار، بحوزة 5 متهمين لـ2 منهم معلومات جنائية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.