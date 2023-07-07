ضبط 14 بتهمة حيازة أسلحة في حملة أمنية مكبرة بسوهاج

وجه قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج حملة أمنية استهدفت دائرة مركز شرطة طما، في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما استهداف وضبط حائزي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام.

وأسفرت جهود الحملة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

ضبط 16 قطعة سلاح ناري بمضبوطات 4 بنادق آلية، 4 بنادق خرطوش، طبنجة، 7 فرد محلي، وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة، بحوزة 14 متهما لـ7 منهم معلومات جنائية.

ضبط 4 قضايا إتجار في المواد المخدرة، ضُبط خلالها كميات مختلفة من المواد المخدرة بحوزة 4 متهمين لـ3 منهم معلومات جنائية.

فى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ 197 حكما قضائيا متنوعا.