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«الطاهري»: إطلاق مقر قطاع القنوات الإخبارية وستوديو الهواء في مطار القاهرة

كتب:

شريف سليمان
01:49 م | الجمعة 07 يوليو 2023
الكاتب الصحفي أحمد الطاهري

الكاتب الصحفي أحمد الطاهري

أعلن الكاتب الصحفي أحمد الطاهري، رئيس تحرير مجلة روز اليوسف، ورئيس قطاع الأخبار في الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إطلاق مقر قطاع القنوات الإخبارية وستوديو الهواء في مطار القاهرة الدولي.

وكتب «الطاهري»، عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك»: «مقر قطاع القنوات الإخبارية وستوديو الهوا في مطار القاهرة الدولي .. حلم جديد اتحقق بعد عام كامل من الجهد .. الحمد لله». 

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