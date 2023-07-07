بعد إحالة مراقب إلى التحقيق.. ما عقوبة تصوير امتحانات الثانوية العامة؟

عقوبة الغش لم تقع على الطلاب فقط، وإنما تُوقع أيضا على المراقبين الذين يقومون بمحاولات للغش، إذ تم إحالة مراقب للتحقيق بعد تصوير الامتحان داخل لجنة للثانوية العامة في محافظة القليوبية بقصد الغش، مخالفةً لقانون مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات رقم 205 لسنة 2020.

قال المحامي أشرف ناجي، إن القانون منع حيازة الهاتف المحمول للجميع في امتحانات الثانوية العامة، بخلاف رئيس اللجنة فقط، ومن يخالف هذا القانون يُعاقَب بالحبس والغرامة، وفقا لقانون مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات رقم 205 لسنة 2020، تنفيذًا للكتاب الدوري لوزير التربية والتعليم بحظر حمل الهواتف المحمولة داخل لجان الامتحانات.

عقوبة المراقب المتسبب في واقعة الغش

وأضاف «ناجي» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن عقوبة المراقب المتسبب في واقعة الغش بأنواعه المختلفة تصل إلى الحبس مدة لا تقل عن عامين ولا تزيد عن 7 أعوام، وبغرامة مالية لا تقل عن 100 ألف ولا تزيد عن 200 ألف جنيه، مشيرا إلى أن القانون لا يُفرق بين طالب ومراقب في تنفيذ العقوبات.

الحبس والغرامة لكل من روج أسئلة الامتحانات بقصد الغش

وأوضح أشرف ناجي أن قانون مكافحة الغش رقم 205 لسنه 2020، نص على أنه يعاقب كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأي وسيلة، أسئلة الامتحانات وإجاباتها أو أي نظم تقييم في مراحل التعليم المختلفة المصرية والأجنبية بقصد الغش، أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات سواء وقعت الجريمة داخل اللجان أو خارجها، بالحبس والغرامة المذكورة.