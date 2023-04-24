«التعليم» تطبق تقنية الـVAR في امتحانات الثانوية العامة 2023 لضبط الغش

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مواصلة الاستعدادات النهائية لعقد امتحانات الثانوية العامة 2023، والمنتظر أن تعقد يوم الإثنين 12 يونيو المقبل، إذ يتم تركيب كاميرات مراقبة داخل جميع اللجان الامتحانية بمختلف محافظات الجمهورية، وستكون متصلة بغرفة العمليات المركزية بالوزارة، وأيضا بغرف العمليات الفرعية بجميع المديريات التعليمية بمختلف محافظات الجمهورية، حيث تشبه هذه الوسيلة تقنية الـVAR؛ لضبط الطلاب الغشاشين، ومراقبة سير العملية الامتحانية داخل اللجان.

إجراءات عاجلة لمواجهة الغش داخل لجان امتحانات الثانوية العامة 2023

ووضعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إجراءات عاجلة سيتم تنفيذها تزامنا مع عقد امتحانات الثانوية العامة 2023، لمواجهة الغش الإلكتروني والجماعي، تمثلت في تفتيش الطلاب قبل السماح لهم بدخول اللجان الامتحانية من خلال العصا الإلكترونية، والتنبيه على عدم اصطحاب التليفونات المحمولة وسماعات البلوتوث والساعات الذكية والأقلام السحرية داخل اللجان، وتغطية جميع لجان امتحانات الثانوية العامة بكاميرات مراقبة تكون متصلة بغرفة العمليات المركزية بديوان عام الوزارة لضبط الغشاشين، وإيقاف التحويلات من مدرسة للأخرى أو من إدارة تعليمية لأخرى إلا من خلال لجنة من وزارة التربية والتعليم، إضافة إلى عدم عقد امتحانات في لجان شهدت أعمال غش وشغب الأعوام الماضية.

تركيب كاميرات مراقبة داخل لجان امتحانات الثانوية العامة

وكان الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أكد في تصريحات سابقة لـ«تليفزيون الوطن»، أن كاميرات المراقبة ستكون موجودة داخل جميع لجان امتحانات الثانوية العامة 2023، لمراقبة سير العملية الامتحانية داخل اللجان، والتأكد من انتظامها وعدم وجود أى معوقات تؤثر على سير الامتحانات، علاوة على ضبط الطلاب الغشاشين، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، وأن الوزارة لن ولم تسمح بالغش، قائلا: «كل طالب سيحصل على درجاته التي يستحقها».

تجدر الإشارة إلى أن امتحانات الثانوية العامة 2023 تعقد ورقيا بنظام البابل شيت، إذ تحتوي على نسبة 85% أسئلة اختيار من متعدد، و15% مقالية، علاوة على توزيع كتيب مفاهيم على الطلاب داخل اللجان الامتحانية للإطلاع على الخرائط والمسائل والمصطلحات العلمية والأدبية، إضافة إلى تصحيح إجابات امتحانات الثانوية العامة إلكترونيا دون تدخل العنصر البشري تجنبا لحدوث أي أخطاء.