ارتفاع إجمالي القمح المورد لشون وصوامع الشرقية إلى 534 ألف طن

ثمّن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، الدور الذي تقوم به مديرية التموين في متابعة عملية حصاد وتوريد محصول القمح مع المزارعين على مستوى المحافظة ومساعدتهم في سرعة تسليمه لصوامع التخزين، موجهًا الجهات المعنية بتذليل العقبات أمام المزارعين؛ لتحقيق أكبر كمية توريد هذا العام.

إجمالي كمية الأقماح المحلية الموردة

وأكدت فايزة عبدالرحمن، وكيل وزارة التموين، أنّ ما تم توريده اليوم من الأقماح بلغ 234 طنا و474 كيلو قمح؛ ليصل إجمالي كمية الأقماح المحلية الموردة حتى اليوم إلى 534 ألف طن و201 كيلو قمح.

أهمية التأكد من تمهيد الطرق المؤدية للشون

أوضحت وكيلة وزارة التموين، أنّه يحظر على أصحاب مصانع الأعلاف والمسؤولين عن إدارتها استخدام القمح المحلي سواء كان بمفرده أو مختلطا بالتبن أو الحبوب أو أي مواد أخرى في مكونات الأعلاف بكل أنواعه أو حيازته بقصد الاستخدام.

شدد المحافظ على أهمية التأكد من تمهيد الطرق المؤدية لشون وصوامع وهناجر التخزين بأنحاء المحافظة؛ لتيسير الوصول إليها بسيارات القمح الذي يتم توريده، مؤكدا ضرورة استمرار التنسيق والتعاون بين كل الأجهزة للتعامل فورًا لإزلة أي معوقات قد تطرأ في أثناء عمليات التوريد للمحصول على مستوى المحافظة.