«التموين»: انتظام توريد القمح من المزارعين بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى

تلقت وزارة التموين والتجارة الداخلية تقريرا من غرف عمليات توريد القمح في المحافظات، يفيد بانتظام عمليات التوريد من المزارعين، بعد التوقف خلال إجازة عيد الأضحى، موضحا أن «مواقع استلام القمح استأنفت عمليات التوريد في يوليو الجاري».

وأشار التقرير إلى أن وزارة التموين تتسلم القمح من المزارعين، مقابل 1500 جنيها عن كل أردب مورد لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية، بهدف تأمين المخزون الاستراتيجي للبلاد من السلعة اللازمة لإنتاج رغيف العيش البلدي المدعم لأصحاب بطاقات التموين.

مستحقات وحوافز المزارعين مقابل التوريد

وأكدت غرف عمليات توريد القمح، أن مستحقات المزارعين الموردين للقمح تصرف بحد أقصى 48 ساعة من تاريخ التوريد لمواقع الاستلام، فضلا عن صرف حافز النخالة المقرر من وزير التموين الدكتور علي المصيلحي، بواقع 10 كيلوجرامات نخالة كل أردب قمح مورد.

موعد انتهاء موسم توريد القمح

وتواصل مراكز استقبال الأقماح المحلية الكميات الموردة من المزارعين حتى شهر أغسطس المقبل، وهو التوقيت المحدد لانتهاء موسم توريد القمح، الذي بدأ في 23 أبريل الماضي.