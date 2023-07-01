ارتفاع معدل توريد القمح في الدقهلية إلى 339 ألف طن

كشف السيد دايرة، وكيل وزارة التموين بالدقهلية، ارتفاع معدل توريد القمح لموسم 2023، إلى 339 ألف طن منذ بداية موسم الحصاد، وجرى نقله إلى الصوامع ومواقع التخزين والمطاحن الخاصة بالمديرية.

توريد القمح بمحافظة الدقهلية

وأوضح أنّ توريد القمح جاء بناء على توجيهات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، وتكليف محافظة الدقهلية لتسليم الأقماح.

وأشار إلى ارتفاع معدل التوريد إلى 339 ألفًا و832 طنًا و317 كيلو من الأقماح في عيد الأضحى، مع انتظام عملية التوريد في المواقع التخزينية بالمحافظة، وأن اللجان مستمرة في عملها بكل موقع تخزيني.

وأضاف شريف صليب، المسئول عن توريد القمح بالمديرية بالدقهلية، أنّ التوريد مستمر خلال الفترة المقبلة وحتى غلق المواقع التخزينية.

حملات تموينية مفاجئة

وأكد «دايرة» على المزارعين، بضرورة توريد الأقماح إلى الصوامع ومواقع التخزين الخاصة بالمديرية في الدقهلية والمطاحن، إذ توجه المديرية حملات تموينية مفاجئة على المزارع والأسواق بشكل مستمر على مدار مختلف الإدارات التابعة للمديرية، لضبط عملية التوريد.